01.01.2020 (06:30)

Для военнослужащих ЮВО и членов их семей в Армении организована новогодняя культурно-досуговая программа

В период новогодних и рождественских праздников с 1 по 8 января для военнослужащих и гражданского персонала российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, а также для членов их семей командованием базы организована праздничная новогодняя культурно-досуговая программа.

В Гюмрийском военном гарнизоне в доме офицеров и в Гюмрийском драматическом театре для детей и их родителей спланировано проведение новогодних утренников и театрализованные представления. В Ереване организовано одно новогоднее мероприятие в посольстве России и одно торжественное выступление художественных армянских коллективов в Доме Москвы.

На территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонных культурно-досуговых центров командованием соединения принято решение в период новогодних каникул ежедневно проводить для детей утренники, праздничные фестивали, цирк, развлечения и конкурсы.

Для военнослужащих организованы ежедневные тематические вечера, просмотр художественных фильмов, концертные представления, спортивные эстафеты и спартакиады.

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