01.01.2020 (06:00)

Около 50 патрулей военной полиции ЮВО осуществляют безопасность в новогодние праздники в Волгограде

Около 50 патрулей военной полиции Южного военного округа (ЮВО) во время новогодних праздников ежедневно будут вести патрулирование военных городков Волгоградского гарнизона и объектов Минобороны.

Основная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках гарнизона.

На железнодорожном вокзале и аэропорте на территории Волгограда организовано совместное патрулирование нарядов военной полиции с сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, представители военной автоинспекции ЮВО организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

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