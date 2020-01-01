01.01.2020 (05:00)

Моряки-черноморцы встретили Новый год в Средиземном море

Экипажи боевых кораблей и судов Черноморского флота (ЧФ), выполняющие задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, встретили Новый год в дальней морской зоне.

Накануне командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих и их семьи с новогодними праздниками.

В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ выполняют задачи порядка 10 кораблей и судов Черноморского флота во главе с фрегатом «Адмирал Эссен».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице