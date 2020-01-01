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01.01.2020 (04:30)

На Балтийском флоте в новогоднюю ночь представили праздничное меню

Продовольственная служба Балтийского флота и сторонние организации, обеспечивающие питание военнослужащих, подготовили для личного состава частей и экипажей кораблей разнообразное меню новогоднего стола.

В праздничные дни для балтийцев повсеместно введен специальный вариант обедов с улучшенным ассортиментом блюд. В их меню вошли несколько видов фруктов, печенье и конфеты.

На боевых кораблях для экипажей подают популярные в российских семьях салаты Оливье и Сельдь под «шубой», а также другие традиционные блюда русской кухни. Разнообразие остального меню зависит от таланта и воображения корабельных коков.

В наступившем 2020 году в организации питания на Балтийском флоте будет продолжена практика проведения Дней национальной кухни, которые позволят каждому военнослужащему попробовать профессионально приготовленные блюда славянских и кавказских народов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники
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