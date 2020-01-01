Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.01.2020 (04:00)

Военнослужащие ВВО в Бурятии в новогодние праздники посетят центр буддийской традиционной сангхи России

Военнослужащие соединений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в январские праздники посетят центр буддийской традиционной сангхи России — Иволгинский дацан.

В первую очередь посещение дацана запланировано новобранцами. Военнослужащим проведут подробную экскурсию по территории буддистского монастыря.

Верующие военнослужащие смогут присутствовать при проведении ритуалов и молебнах.

Стоит отметить, что Иволгинский дацан смогут посетить, как военнослужащие различных вероисповеданий, так и считающие себя атеистами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Командующий ВДВ поздравил личный состав, членов их семей и ветеранов войск с Новым годом и Рождеством
Армейские Деды Морозы и снегурочки примут участие в смотре-конкурсе Дома офицеров Белогорского гарнизона
Более 1300 мероприятий проведено в ВВО для подготовки офицеров
Более 500 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве

Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false