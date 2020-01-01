01.01.2020 (04:00)

Военнослужащие ВВО в Бурятии в новогодние праздники посетят центр буддийской традиционной сангхи России

Военнослужащие соединений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в январские праздники посетят центр буддийской традиционной сангхи России — Иволгинский дацан.

В первую очередь посещение дацана запланировано новобранцами. Военнослужащим проведут подробную экскурсию по территории буддистского монастыря.

Верующие военнослужащие смогут присутствовать при проведении ритуалов и молебнах.

Стоит отметить, что Иволгинский дацан смогут посетить, как военнослужащие различных вероисповеданий, так и считающие себя атеистами.

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