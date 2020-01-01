01.01.2020 (04:00)
Военнослужащие ВВО в Бурятии в новогодние праздники посетят центр буддийской традиционной сангхи России
Военнослужащие соединений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, в январские праздники посетят центр буддийской традиционной сангхи России — Иволгинский дацан.
В первую очередь посещение дацана запланировано новобранцами. Военнослужащим проведут подробную экскурсию по территории буддистского монастыря.
Верующие военнослужащие смогут присутствовать при проведении ритуалов и молебнах.
Стоит отметить, что Иволгинский дацан смогут посетить, как военнослужащие различных вероисповеданий, так и считающие себя атеистами.
Новости по теме:
Командующий ВДВ поздравил личный состав, членов их семей и ветеранов войск с Новым годом и Рождеством
Армейские Деды Морозы и снегурочки примут участие в смотре-конкурсе Дома офицеров Белогорского гарнизона
Метки: