01.01.2020 (03:00)

Командующий ВДВ поздравил личный состав, членов их семей и ветеранов войск с Новым годом и Рождеством

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил военнослужащих, гражданский персонал, членов их семей и ветеранов ВДВ с Новым 2020-м годом и Рождеством. В своем поздравлении командующий войсками обратился ко всем категориям личного состава и ветеранам Воздушно-десантных войск.

«Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Дорогие ветераны! Боевые друзья!

От себя лично, Командования и Военного совета Воздушно-десантных войск сердечно поздравляю вас с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это яркий и волнующий праздник в жизни каждого человека, время новых ожиданий. С ним традиционно связывают лучшие надежды на будущее, в преддверии чего-то нового и обязательно доброго.

Уходящий год был насыщен значимыми и ответственными мероприятиями. Благодаря вашему усердию, высокому уровню профессиональной подготовки, все задачи, стоявшие перед Воздушно-десантными войсками, были успешно выполнены.

Непрерывно совершенствуя свое мастерство, в ходе выполнения учебных, боевых и специальных задач, вы с честью выполняете свой воинский долг, продолжая славные традиции старшего поколения, гордо неся имя гвардейца-десантника.

В новом году нам предстоит решать много задач, выполнение которых потребует от каждого из нас полной самоотдачи и высочайшего мастерства. Уверен, что воины-десантники и впредь будут являться образцом мужества, стойкости и чести.

С особой теплотой и чувством глубокого уважения обращаюсь к ветеранам. Вы всегда являетесь для нас примером верности Военной присяге и беззаветной любви к Родине.

Особые слова благодарности тем, кто встречает эти праздники вдали от родного дома, находясь на боевом посту, выполняя специальные задачи. Самые теплые пожелания вашим родным и близким за постоянную поддержку, любовь и терпение, которые так необходимы в нашей профессии.

Новый год – это семейный праздник, а Воздушно-десантные войска – одна большая, сильная и дружная семья.

Пусть наступающий год подарит благополучие, укрепит веру в будущее, а успех и удача сопутствуют всем нашим делам.

Желаю вам и вашим близким мира и согласия, здоровья и счастья! Пусть Новый год станет для нас годом уверенного развития и стабильности, а Рождество Христово подарит веру, надежду и любовь!

С праздником, дорогие друзья!»

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице