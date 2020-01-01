01.01.2020 (02:00)

Более 1300 мероприятий проведено в ВВО для подготовки офицеров

В минувшем году в рамках профессионально-должностной подготовки офицеров Восточного военного округа проведено более 1,3 тыс. мероприятий.

В частности, офицеры совершенствовали тактическую, тактико-специальную, огневую подготовку, сдавали зачеты по вождению боевых машин.

Показывали свои навыки в специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите.

Стоит отметить, что для профессиональной подготовки офицеров в 2019 году организовано около 600 сборов, в том числе с офицерами-выпускниками военных ВУЗов, учебно-методические, учебные, с руководящим составом округа, общевойсковых объединений ВВО.

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