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01.01.2020 (02:00)

Более 1300 мероприятий проведено в ВВО для подготовки офицеров

В минувшем году в рамках профессионально-должностной подготовки офицеров Восточного военного округа проведено более 1,3 тыс. мероприятий.

В частности, офицеры совершенствовали тактическую, тактико-специальную, огневую подготовку, сдавали зачеты по вождению боевых машин.

Показывали  свои навыки в специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите.

Стоит отметить, что для профессиональной подготовки офицеров в 2019 году организовано около 600 сборов,  в том числе с офицерами-выпускниками военных ВУЗов, учебно-методические, учебные, с руководящим составом округа, общевойсковых объединений ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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