01.01.2020 (02:00)
Более 1300 мероприятий проведено в ВВО для подготовки офицеров
В минувшем году в рамках профессионально-должностной подготовки офицеров Восточного военного округа проведено более 1,3 тыс. мероприятий.
В частности, офицеры совершенствовали тактическую, тактико-специальную, огневую подготовку, сдавали зачеты по вождению боевых машин.
Показывали свои навыки в специальной, технической, физической подготовке, РХБ защите.
Стоит отметить, что для профессиональной подготовки офицеров в 2019 году организовано около 600 сборов, в том числе с офицерами-выпускниками военных ВУЗов, учебно-методические, учебные, с руководящим составом округа, общевойсковых объединений ВВО.
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