01.01.2020 (01:30)

Более 500 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве

Более 500 военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) встретили Новый год на боевом дежурстве.

Расчеты ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань» находятся в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач.

Также на боевых постах находятся военнослужащие противодиверсионных подразделений, подразделений морской пехоты и дежурных сил флотилии.

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