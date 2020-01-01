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01.01.2020 (01:30)

Более 500 военнослужащих Каспийской флотилии встретили Новый год на боевом дежурстве

Более 500 военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) встретили Новый год на боевом дежурстве.

Расчеты ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань» находятся в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач.

Также на боевых постах находятся военнослужащие противодиверсионных подразделений, подразделений морской пехоты и дежурных сил флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Праздники , Боевое дежурство
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