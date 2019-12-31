31.12.2019 (12:30)
Командование ЗВО поздравило с Новым годом военнослужащих и ветеранов, находящихся на лечении в военном госпитале
Представители командования Западного военного округа (ЗВО) во главе с заместителем командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майором Юрием Евтушенко посетили военнослужащих и ветеранов, которые проходят лечение в военном госпитале Санкт-Петербурга.
Генерал-майор Юрий Евтушенко от имени командования округа тепло поздравил военнослужащих с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, пожелал им скорейшего выздоровления и вручил подарки.
Командиры объединений, соединений и воинских частей ЗВО традиционно поздравляют с Новым годом и Рождеством военнослужащих, находящихся на излечении в военных медицинских учреждениях округа.
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