31.12.2019 (12:30)

Командование ЗВО поздравило с Новым годом военнослужащих и ветеранов, находящихся на лечении в военном госпитале

Представители командования Западного военного округа (ЗВО) во главе с заместителем командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майором Юрием Евтушенко посетили военнослужащих и ветеранов, которые проходят лечение в военном госпитале Санкт-Петербурга.

Генерал-майор Юрий Евтушенко от имени командования округа тепло поздравил военнослужащих с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, пожелал им скорейшего выздоровления и вручил подарки.

Командиры объединений, соединений и воинских частей ЗВО традиционно поздравляют с Новым годом и Рождеством военнослужащих, находящихся на излечении в военных медицинских учреждениях округа.

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