31.12.2019 (11:30)

Главная икона ВМФ будет выставлена в храмах основных военных гарнизонов Северного флота

Главная икона Военно-морского флота России – образ святого апостола Андрея Первозванного – будет выставлена для прикосновения верующими в православных храмах восьми основных гарнизонов Северного флота.

Икона была доставлена в Североморск военно-транспортной авиацией от военных моряков Каспийской флотилии. Реликвия была доставлена в домовой храм штаба Северного флота, затем после крестного хода по военному городку соединений надводных кораблей она была принесена в Свято-Андреевский Морской Кафедральный собор, где находилась по 30 декабря.

На Новый год и Рождество Христово икона будет находиться в центральном мурманском Храме Спас-на-Водах. С 9 по 11 января ей смогут поклониться верующие военнослужащие Полярнинского гарнизона. С 12 по 14 января образ святого покровителя флота будет храниться в главной базе подводных сил – Гаджиеве, 15 января его встретят подводники Видяева, а 17-го – Заозёрска.

19 и 20 января реликвия будет помещена в Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь в посёлке Луоастари. Там к образу смогут прикоснуться морские пехотинцы и мотострелки Северного флота.

21 января планируется перемещение Главной иконы ВМФ в Архангельскую область. С 22 по 26 января образ Андрея Первозванного увидят военнослужащие Беломорской базы, частей ПВО и жители Северодвинска, а с 27 по 31 января он будет выставлен в Архангельском соборе.

1 февраля икона будет отправлена на Тихоокеанский флот.

Справочно:

Главная икона ВМФ России – образ святого покровителя Флота Российского Андрея Первозванного - была освящена в Кронштадтском Морском Никольском Ставропигиальном соборе в преддверии Дня Военно-морского флота Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в присутствии Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

До того как прибыть на Северный флот икона побывала в главных базах и отдельных гарнизонах Балтийского и Черноморского флота, а также на борту российских кораблей в Средиземном море и в пункте материально-технического обеспечения группировки ВМФ в сирийском порту Тартус.

После Крестного хода по всем флотам образ святого апостола Андрея Первозванного займет свое место в строящемся главном храме Вооруженных Сил РФ, каждый придел которого посвящен покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

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