31.12.2019 (11:00)

В 2019 году ВКС России впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации.

В 2020 году в ВКС планируется поставка четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов комплекса «Панцирь-С».

В 2019 году зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные Ленинградской области и в Арктическом регионе.

Для повышения профессионального уровня и слаженности боевых расчетов войск противовоздушной обороны в 2019 году на базе вузов Воздушно-космических сил проводилась переподготовка и повышение квалификации специалистов ЗРВ. Всего было подготовлено более 2000 специалистов зенитных ракетных войск.

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