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31.12.2019 (16:31)

Подразделения ракетного соединения ЮВО провели тренировку по управлению ракетными ударами

Военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, провели тренировку по управлению ракетными ударами.

К учению было привлечено более 300 военнослужащих, около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

В ходе тренировки расчеты отработали скрытое выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

Решение поставленных задач боевые расчеты отрабатывали с неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша. Особое внимание в ходе учения было уделено маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Ракетные войска , Артиллерия , Южный военный округ , Боевая подготовка
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