31.12.2019 (16:00)

На полигоне в Чечне завершился отборочный этап конкурса «Танковый биатлон» среди танкистов 58-й армии ЮВО

На полигоне Гвардеец в Чечне завершился первый отборочный этап соревнований лучших танковых экипажей мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках подготовки к «Танковому биатлону» АрМИ-2020.

В отборочном этапе конкурса были задействованы экипажи современных танков Т-72Б3. Танкисты прошли испытания в индивидуальной гонке и эстафете с выполнением боевых стрельб и преодолением препятствий.

В ходе выполнения заездов военнослужащие совершили марш, преодолели наземные и водные препятствия, поразили три различные мишени на удалении от 900 до 2200 м, для каждой из которых предусмотрен определенный боеприпас: управляемый снаряд, штатный снаряд и боеприпасы крупнокалиберного пулемета «Корд».

Победители первого этапа состязаний представят своё соединение на армейском этапе конкурса 58-й армии ЮВО по «Танковому биатлону».

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