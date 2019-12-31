31.12.2019 (15:30)
Командующий Каспийской флотилией поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Командующий Каспийской флотилией (КФл) контр-адмирал Сергей Пинчук поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством.
Командующий поблагодарил военнослужащих, находящихся на боевом посту вдали от дома, пожелал высоких результатов и достижений по службе, чтобы 2020 год принес в каждую семью мир, согласие и благополучие.
В честь Нового года на кораблях и в воинских частях КФл подготовлено праздничное меню, а для детей военнослужащих – подарки и развлекательные программы.
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