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31.12.2019 (10:30)

В Амурской области впервые проведена региональная юнармейская новогодняя ёлка

В Доме офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые проведена региональная юнармейская новогодняя ёлка. В мероприятии участвовали более 150 юнармейских активистов  из 12 районов Амурской области.

В ходе мероприятия проведено торжественное принятие в ряды Юнармии юных патриотов. Семь новобранцев торжественно произнесли клятву быть верным заветам юнармейского братства.

Среди команд  состоялись состязания по таким дисциплинам, как визитная карточка, строевая подготовка, сборка-разборка автомата Калашникова, надевание противогаза и ответов на вопросы армейской викторины. Школьники показали свою ловкость, смекалку и эрудированность.

 По итогам мероприятия команды, занявшие призовые места, получили ценные подарки от деда Мороза.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие , Юнармия
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