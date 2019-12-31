31.12.2019 (10:30)
В Амурской области впервые проведена региональная юнармейская новогодняя ёлка
В Доме офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые проведена региональная юнармейская новогодняя ёлка. В мероприятии участвовали более 150 юнармейских активистов из 12 районов Амурской области.
В ходе мероприятия проведено торжественное принятие в ряды Юнармии юных патриотов. Семь новобранцев торжественно произнесли клятву быть верным заветам юнармейского братства.
Среди команд состоялись состязания по таким дисциплинам, как визитная карточка, строевая подготовка, сборка-разборка автомата Калашникова, надевание противогаза и ответов на вопросы армейской викторины. Школьники показали свою ловкость, смекалку и эрудированность.
По итогам мероприятия команды, занявшие призовые места, получили ценные подарки от деда Мороза.