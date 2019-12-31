31.12.2019 (15:00)

Интенсивность боевой подготовки артиллеристов ЮВО 2019 году возросла на 15 процентов

Интенсивность боевой подготовки ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) превысила показатели прошлого года на 15 процентов.

Всего в текущем году в ракетных войсках и артиллерии 49-й армии проведено свыше 200 тактических учений различного масштаба, около 80 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Половина стрельб прошла в темное время суток.

Артиллеристы в 2019 году активно совершенствовали навыки выбора, оборудования и маскировки огневых позиций, проводили разведку целей и огневого поражения условного противника. Особое внимание в ходе занятий уделялось практическому взаимодействию артиллерийских подразделений с мотострелками и подразделениями разведки.

В ходе боевой подготовки были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град-М», «Ураган» и «Торнадо-Г».

При сдаче итоговой проверки за 2019 год на оценку «отлично» провели пуски ракет расчеты ракетных комплексов «Искандер».

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