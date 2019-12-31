31.12.2019 (14:30)
Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО готовы к встрече Нового года
Военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) подготовились к празднованию Нового года. Украшены общежития, кубрики и клубы, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров.
Новогодние мероприятия начнутся сегодня вечером, когда за праздничным столом соберется весь личный состав подразделений, за исключением военнослужащих, задействованных в нарядах и боевых дежурствах.
Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен: военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, пообщаться по средствам мобильной связи с родными и близкими, отбой будет произведен в 01:00.
На весь период праздников подготовлено новогоднее меню, запланировано более 40 различных мероприятий, среди которых: выступления групп художественной самодеятельности, смотры-конкурсы на лучшее оформление общежитий, викторины, вечера отдыха и др.