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31.12.2019 (14:30)

Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО готовы к встрече Нового года

Военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) подготовились к празднованию Нового года. Украшены общежития, кубрики и клубы, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров.

Новогодние мероприятия начнутся сегодня вечером, когда за праздничным столом соберется весь личный состав подразделений, за исключением военнослужащих, задействованных в нарядах и боевых дежурствах.

Распорядок дня в новогоднюю ночь будет изменен: военнослужащие смогут посмотреть новогодние телевизионные программы, пообщаться по средствам мобильной связи с родными и близкими, отбой будет произведен в 01:00.

На весь период праздников подготовлено новогоднее меню, запланировано более 40 различных мероприятий, среди которых: выступления групп художественной самодеятельности, смотры-конкурсы на лучшее оформление общежитий, викторины, вечера отдыха и др.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники
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