31.12.2019 (14:00)

Военная полиция ЮВО в Абхазии перешла на усиленный режим несения службы в соединении в период праздников

Личный состав подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии перешел на усиленный режим несения службы в период новогодних и рождественских праздников.

Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории военного городка базы в круглосуточном режиме будут дежурить группы быстрого реагирования и патрули военной полиции.

Контроль соблюдения правопорядка будет осуществляться на массовых развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях, детских праздниках и концертах.

На вооружении подразделения состоят бронеавтомобили, спецсредства, экипировка «Колпак» и «Черепаха».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице