31.12.2019 (14:00)
Военная полиция ЮВО в Абхазии перешла на усиленный режим несения службы в соединении в период праздников
Личный состав подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии перешел на усиленный режим несения службы в период новогодних и рождественских праздников.
Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории военного городка базы в круглосуточном режиме будут дежурить группы быстрого реагирования и патрули военной полиции.
Контроль соблюдения правопорядка будет осуществляться на массовых развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях, детских праздниках и концертах.
На вооружении подразделения состоят бронеавтомобили, спецсредства, экипировка «Колпак» и «Черепаха».
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