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31.12.2019 (14:00)

Военная полиция ЮВО в Абхазии перешла на усиленный режим несения службы в соединении в период праздников

Личный состав подразделения военной полиции российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии перешел на усиленный режим несения службы в период новогодних и рождественских праздников.

Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории военного городка базы в круглосуточном режиме будут дежурить группы быстрого реагирования и патрули военной полиции.

Контроль соблюдения правопорядка будет осуществляться на массовых развлекательных мероприятиях, спортивных соревнованиях, детских праздниках и концертах.

На вооружении подразделения состоят бронеавтомобили, спецсредства, экипировка «Колпак» и «Черепаха».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники , Абхазия , Военная база , Военная полиция
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