31.12.2019 (13:30)

В Армении прошел новогодний офицерский бал для военнослужащих ЮВО

В гарнизонном Доме офицеров российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в канун празднования Нового, 2020-го года прошел бал для офицеров и членов их семей.

На празднике прозвучали поздравления от командного состава и приглашенных гостей из дипломатического корпуса России, силовых структур двух стран и администрации Гюмрийского военного гарнизона и Ширакской области.

Завершилось торжественное праздничное мероприятие выступлением художественных коллективов воинских частей двух стран. Лучшие офицеры, в текущем году занявшие призовые места на Всероссийских и международных армейских играх и отличившиеся в совместном российско-армянском двустороннем батальонном тактическом учении, были награждены грамотами и ценными подарками.

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