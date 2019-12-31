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31.12.2019 (09:30)

Портативные источники электроэнергии приняты на снабжение в Минобороны России

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии. Система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи.

Ииндивидуальный источник электроэнергиии представлен в трех исполнениях – мощностью в 30, 50 и 100 Вт. Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 процентов. Данные источники предназначены для выполнения задачи в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения.

Первая партия источников поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , ВВТ
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