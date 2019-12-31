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31.12.2019 (09:21)

Пресс-служба ВВО продолжает прием журналистских работ на участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС–2020»

Пресс служба Восточного военного округа сообщает о продолжении окружного этапа шестого Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС–2020». Поучаствовать в фестивале приглашаются журналисты, чьи публикации посвящены деятельности войск военного округа.

Конкурс проводится в два этапа: окружной и финальный.

В Восточном военном округе прием творческих работ продлится до 10 февраля 2020 года. Победители окружного этапа получают право участвовать в финальном этапе фестиваля.

Представители СМИ, осуществляющие свою деятельность на территории Восточного военного округа, подают заявки в пресс-службу ВВО (г. Хабаровск) на адрес электронной почты ps-vvo@mil.ru. В заявке необходимо указать: название СМИ, кратко рассказать о себе, контактный телефон, адрес электронной почты, ссылки на работы, опубликованные в 2019 году, личное фото.

В 2020 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях:

«ЛУЧШИЕ КАДРЫ» – за лучший новостной репортаж.
«КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» – за лучшую радиопрограмму.
«СИЛА СЛОВА» – за лучший материал в печатных СМИ.
«СТИЛЬ ЖИЗНИ» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию.
«ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.).
«МОЛНИЯ» – за лучшую работу в информагентстве.
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» – за лучшую фотоработу.
«НА ОСТРИЕ АТАКИ» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ.
«ПРОРЫВ» – лучший дебют года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медиа-АС , Восточный военный округ
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