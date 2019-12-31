31.12.2019 (09:18)
Более 1500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО несут боевое дежурство в новогоднюю ночь
Более 1,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут на боевом посту – в суточных нарядах и караулах, еще около 700 человек предстоит выполнять задачи боевого дежурства и военной службы.
В соответствии с указаниями командующего общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Андрея Иванаева командиры соединений и воинских частей лично поздравят всех военнослужащих в новогоднюю ночь.
Суточные наряды и караулы будут контролировать воздушное пространство, охранять зоны безопасности, дежурить на узлах связи и пунктах управления.
Кроме того, личному составу предстоит охранять парки боевых машин, склады и арсеналы, нести службу дежурными по подразделениям, контрольно-пропускным пунктам.