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31.12.2019 (09:15)

В ВВО в будущем году состоится ряд масштабных спортивных мероприятий

В 2020 году в войсках Восточного военного округа спланирован ряд масштабных спортивных мероприятий.

В частности, в июне и сентябре во всех соединениях и воинских частях ВВО состоятся массовые состязания «Кросс защитника Отечества». В феврале и марте военнослужащие округа примут участие лыжных забегах на 5 километров, а также во всероссийской массовой акции «Лыжня России-2020».

В сентябре 2020 года личный состав войск (сил) ВВО поучаствует во всероссийской акции - день бега «Кросс нации».

Кроме того, в ВВО состоится несколько спартакиад по различным видам спорта. Это будут – зимнее офицерское троеборье, мини-футбол, самбо, дзюдо.

В 2020 году на территории округа запланировано провести открытый чемпионат по стрельбе из штатного оружия, кубок ВВО по хоккею с шайбой, посвященный памяти Героя России гвардии майора Романа Филиппова, а также чемпионат ВВО по спортивному ориентированию.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Восточный военный округ
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