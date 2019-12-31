31.12.2019 (09:09)

В Республике Бурятия военнослужащие соединения связи ВВО провели с юнармейцами «Уроки мужества»

В Республики Бурятия командный состав соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, со школьниками 20-й общеобразовательной школы, провели «Урок мужества», на тему «Честь воина».

Перед началом мероприятия, командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания.

После чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни совершали героические поступки.

Помимо этого, ребятам напомнили о современных военных конфликтах, в которых военнослужащие из Бурятии с достоинством и честью выполняли воинский долг.

Всего к мероприятиям привлекалось более 30 юнармейцев.

В завершении памятного мероприятия военнослужащими было организовано совместное памятное фотографирование с учениками.

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