31.12.2019 (09:09)
В Республике Бурятия военнослужащие соединения связи ВВО провели с юнармейцами «Уроки мужества»
В Республики Бурятия командный состав соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, со школьниками 20-й общеобразовательной школы, провели «Урок мужества», на тему «Честь воина».
Перед началом мероприятия, командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания.
После чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни совершали героические поступки.
Помимо этого, ребятам напомнили о современных военных конфликтах, в которых военнослужащие из Бурятии с достоинством и честью выполняли воинский долг.
Всего к мероприятиям привлекалось более 30 юнармейцев.
В завершении памятного мероприятия военнослужащими было организовано совместное памятное фотографирование с учениками.