31.12.2019 (01:43)

Военнослужащие ВКС в канун Нового года проводят акцию «Дари добро!»

Астраханские военнослужащие в канун Нового года проводят акцию «Дари добро!». В рамках мероприятия офицеры поздравляют с волшебным праздником детей из детских домов, юнармейцев, ветеранов военной службы и Великой Отечественной войны.

Накануне прошла традиционная встреча защитников Отечества и детей с ограниченными возможностями здоровья «Харабалинской общеобразовательной школы-интернат». В этом году к праздничному утреннику присоединились и ребята из сводного юнармейского отряда «Юность» гарнизона Ашулук.

Наставники и педагоги провели забавные новогодние викторины и конкурсы для своих подопечных. Дети водили хороводы и пели всеми любимые новогодние песни – «В лесу родилась ёлочка», «Маленькой ёлочке холодно зимой», после чего военнослужащие вместе с долгожданным Дедом Морозом и Снегурочкой вручили школьникам сладкие подарки.

Не остались без внимания и самые маленькие жители столицы Каспия. В специализированный дом ребенка «Капелька» было приглашено командование Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил на «Новогодний карнавал». В нарядно украшенном зале собрались гости и малыши - в костюмах зайчиков, снежинок, медвежат. С хитрой лисой ребятишки играли в снежки, водили хороводы, читали стихи.

Заместитель начальника Центра боевой подготовки и боевого применения по военно-политической работе полковник Алексей Малахов поздравил руководство Дома ребенка с предстоящими праздниками, а детишкам вручил подарки, собранные личным составом центра.

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