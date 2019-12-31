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31.12.2019 (08:12)

Хурму, лимоны, яблоки и национальную выпечку получат военнослужащие ЦВО к праздничному столу

На период новогодних праздников в дополнение к основному меню военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут включены свежие яблоки, апельсины, мандарины, бананы и шоколад.

Для поддержания разнообразия праздничного меню на каждом приеме пищи военнослужащим помимо свежих фруктов дополнительно будут выдаваться конфеты, вафли, пряники, различные виды выпечки и варенья.

Праздничное меню в новогодние праздники будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде вне пункта постоянной дислокации. К столу военнослужащих зенитных-ракетных комплексов С-300, несущих опытно-боевое дежурство в Таджикистане, дополнительно будет доставлена местная хурма, яблоки и лимоны.

Также для военных баз, дислоцированных в Таджикистане и Киргизии предусмотрено включение в меню национальной выпечки: киргизских жареных сдоб – борсоков и таджикских булочек панч и лепешек кулча.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники , Центральный военный округ
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