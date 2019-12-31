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31.12.2019 (07:40)

Дед Мороз и Снегурочка посетят семьи военнослужащих 41 общевойсковой армии

Командование 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Новосибирской Кемеровской областях Алтайском крае и Республике Тыва, организовало посещение семей военнослужащих Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные герои, роли которых будут играть военнослужащие соединений и воинских частей, поздравят с Новым годом более 2000 семей.

В новогодние праздники для военнослужащих и членов их семей запланировано более 100 культурно-досуговых мероприятий. На территории воинских частей будут организованы вечера отдыха, дети смогут посетить новогодние представления, утренники и елки. Также для военнослужащих будут организованы проведение спортивных праздников, конкурсов самодеятельности, просмотры художественных фильмов, а в столовых повара приготовят праздничное меню, в которое войдут сладкие угощения.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники , Центральный военный округ
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