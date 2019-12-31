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31.12.2019 (06:12)

Во 2-й армии ЦВО в Поволжье изменили распорядок дня военнослужащих в связи с празднованием Нового года

Во 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в регионах Поволжья, изменили распорядок дня военнослужащих в связи с празднованием Нового года.

Отбой перенесен на 01:00 ч. 1 января, чтобы военнослужащие смогли посмотреть новогодние телевизионные программы, а также поздравление Президента России. Также на весь период новогодних праздников питание военнослужащих будет состоять из праздничного меню.

К празднику в воинских частях украшены актовые залы и комнаты досуга, установлены новогодние елки, подготовлены сценарии новогодних вечеров.

В первые дни нового 2020 года для военнослужащих запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия, которые будут проводиться под руководством заместителей по работе с личным составом и спортивных инструкторов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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