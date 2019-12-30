30.12.2019 (18:49)

Военные автоинспекторы 201 РВБ провели занятия по правилам дорожного движения со школьниками

Военнослужащие военной автомобильной инспекции 201 военной базы в Республике Таджикистан, в преддверии праздничных выходных, провели занятия по правилам дорожного движения с учениками средней школы № 57 населенного пункта Чимтеппа, находящегося вблизи полигона военной базы.

В ходе занятия сотрудники ВАИ показали детям мультфильмы, обучающие правилам дорожного движения, также инспектор ознакомил учеников с сигналами регулировщика, рассказал о значении дорожных знаков и объяснил правила поведения пешеходов на проезжей части.

Отдельным вопросом беседы российских военнослужащих и школьников стали правила передвижения в темное время суток по дорогам и в населенных пунктах. Военные автоинспекторы уточнили, что любое перемещение в темное время суток допустимо в одежде, имеющей светоотражающие элементы и только в сопровождении взрослых.

Завершающим элементом завершения занятий стал показ служебной машины. Школьникам продемонстрировали работу специальных проблесковых маячков, сирены и громкоговорителя.

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