Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.12.2019 (18:49)

Военные автоинспекторы 201 РВБ провели занятия по правилам дорожного движения со школьниками

Военнослужащие военной автомобильной инспекции 201 военной базы в Республике Таджикистан, в преддверии праздничных выходных, провели занятия по правилам дорожного движения с учениками средней школы № 57 населенного пункта Чимтеппа, находящегося вблизи полигона военной базы.

В ходе занятия сотрудники ВАИ показали детям мультфильмы, обучающие правилам дорожного движения, также инспектор ознакомил учеников с сигналами регулировщика, рассказал о значении дорожных знаков и объяснил правила поведения пешеходов на проезжей части.

Отдельным вопросом беседы российских военнослужащих и школьников стали правила передвижения в темное время суток по дорогам и в населенных пунктах. Военные автоинспекторы уточнили, что любое перемещение в темное время суток допустимо в одежде, имеющей светоотражающие элементы и только в сопровождении взрослых.

Завершающим элементом завершения занятий стал показ служебной машины. Школьникам продемонстрировали работу специальных проблесковых маячков, сирены и громкоговорителя.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В окружном Доме офицеров состоялся новогодний концерт 25-го военного оркестра штаба ЦВО
Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов провел рабочую встречу в Новосибирске по вопросам развития в регионе движения «Юнармия»
Президентские кадеты в Оренбурге поздравили детей-сирот с Новым годом
Детей военнослужащих авиационного объединения ЦВО с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false