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30.12.2019 (18:42)

Экипажи боевых кораблей Северного флота, находящиеся в дальних походах, встретят Новый год в базах других флотов

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, совершит заход в главную базу Черноморского флота город Севастополь. Несколькими днями ранее на рейд Севастополя стал ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов».

А накануне, 29 декабря, большой десантный корабль «Кондопога» зашел в главную базу Балтийского флота город Балтийск.

Экипажи этих кораблей Северного флота, а также судов обеспечения, выполняющих задачи дальнего похода встретят новогодние и рождественские праздники в гостях у своих боевых друзей из других флотов российского ВМФ.

Для моряков-североморцев спланированы ряд культурных и спортивных мероприятий, а также отдых на берегу.

Праздник у моряков Северного флота, находящихся вдали от родных берегов, получится настоящим – в кают-компаниях и столовых установлены новогодние ёлки, пройдут театрализованные представления, концерты с участием традиционных Деда Мороза и Снегурочки. В новогоднюю ночь морякам будут вручены подарки, заблаговременно переданные родными и близкими. Отдельных военнослужащих родные и близкие смогут навестить в период новогодних и рождественских праздников в городах пребывания кораблей Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Праздники , Северный флот
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