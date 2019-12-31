31.12.2019 (06:43)

Командующий общевойсковой армией ЗВО поздравил военнослужащих и членов их семей с предстоящими новогодними праздниками

Командующий гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев поздравил военнослужащих, гражданский персонал и членов их семей с наступающим Новым годом.

«2019 год был насыщен мероприятиями боевой подготовки, в том числе и проверками боеготовности войск. Личный состав воинских частей и соединений армии достойно завершил программу подготовки в летнем и зимнем периоде обучения и продолжил совершенствовать свой уровень подготовленности. В 2020 году личному составу вместе с вооружением и военной техникой придется показать все навыки, полученные в ходе многих месяцев подготовки, штабам проявить мастерство военной мысли и управления. В новый год армия входит с серьезными задачами, которые, надеюсь успешно будут реализованы по завершению программы интенсивной боевой подготовки в сформированных воинских частях на базе учебного центра по подготовке Сухопутных войск Западного военного округа, а также в рамках проведения стратегических командно-штабных учений.

Хорошими темпами в 2020 году будут решаться вопросы комплектования и перевооружения на новые, современные и перспективные образцы вооружения и военной техники чтобы увеличить долю всей современной и перспективной техники до 80%.

В 2020 году в армии планируется создать также 3 новые воинские части, которые должны будут в кратчайшие сроки не только наверстать темпы подготовки своих подразделений, но и увеличить свой профессиональный потенциал в разы.

Выражаю уверенность в том, что новый 2020 год – Юбилейный год празднования Победы в Великой Отечественной войне станет знаковым для всей общевойсковой армии. Вновь созданные воинские части получат боевые знамена нового образца, получат новую экипировку комплекса «Ратник» и будут обеспечены новым навесным оборудованием для стрелковых видов вооружения.

Стоит отметить, что в 2019 году в Курской области открыли первую очередь филиала Парка Патриот, в новом году аналогичный парк откроет свои двери для всех желающих уже в Воронежской области. В 2019 году число воспитанников движения «Юнармия» в воинских частях армии вышло за 12 тысяч человек, а число зарегистрированных супружеских браков среди военнослужащих вновь созданных соединений за 5 лет увеличилось в 10 раз. все эти результаты показывают рост значимости наших воинских частей в Центрально-Черноземном регионе, рост патриотизма и ответственности граждан перед Родиной и Отечеством.

Я желаю в наступающем году счастья, здоровья нашим военнослужащим, членам их семей. Пусть исполнятся самые заветные желания, а жизненные трудности уходят», - поздравил командующий общевойсковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев.

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