31.12.2019 (04:15)

На Камчатке стартовал хоккейный турнир города подводников

В Вилючинске стартовал городской турнир по хоккею с шайбой, в котором примут участие моряки-подводники, военнослужащие и ветераны Тихоокеанского флота, а также жители города.

За главный приз сразятся 4 хоккейные команды города. Это сборная команда управления Подводных сил ТОФ «Океан», команда противоавианосного соединения подводных лодок «Айсберг», команда ракетных подводных крейсеров «Флагман» и сборная команда войсковой части вилючинского гарнизона «Атом».

Игры пройдут в два круга, после чего определятся команды, которые встретятся в матче за третье место и в финале за первое место.

Вилючинский городской турнир по хоккею с шайбой проводится уже второй год подряд. Всего в рамках данного турнира будет проведено 14 встреч.

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