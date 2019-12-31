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31.12.2019 (08:38)

Более 2500 мероприятий боевой подготовки и более 50 мероприятий международного военного сотрудничества проведено в Воздушно-десантных войсках в 2019 году

В 2019 году интенсивность боевой подготовки Воздушно-десантных войск возросла на 5,1% в сравнении с 2018 годом.

Всего в 2019 году проведено более 2500 мероприятий боевой подготовки и более 50 мероприятий международного военного сотрудничества различного масштаба, главным из которых стало участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», в ходе которого, были отработаны новые подходы в применении войск, путей наращивания боевых возможностей, нестандартных и неожиданных способов действий.

В рамках эксперимента по формированию соединений «нового типа» осуществлено применение Ульяновской десантно-штурмовой бригады в качестве мобильного резерва с переданным в оперативное подчинение сводным вертолётным полком.

Централизованное управление подразделениями десанта и армейской авиации позволило в 5 раз сократить время на подготовку и выполнение задач.

Практическое применение боевой единицы «вертолет – десантно-штурмовой взвод» показало значительное повышение боевых возможностей подразделений десанта, в первую очередь огневых и маневренных, что позволило сократить время на выполнение поставленной задачи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Воздушно-десантная подготовка
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