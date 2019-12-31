31.12.2019 (06:57)

За 2019 учебный год Черноморский флот выполнил свыше 500 боевых упражнений

В соответствии с планом боевой подготовки в течение 2019 учебного года экипажами кораблей и береговыми войсками флота было проведено более 150 учений различной направленности, в ходе которых выполнено свыше 500 боевых упражнений и применений оружия.

В морских полигонах Черного моря и в акватории Средиземного моря кораблями флота выполнено порядка 200 артиллерийских и 35 ракетных стрельб, в том числе ракетами высокоточного комплекса «Калибр».

Корабельными соединениями отработано порядка 140 учебно-боевых задач по ведению боевых действий против подводных лодок, надводных кораблей и береговых объектов условного противника.

Наплаванность корабельных сил ЧФ в ходе выполнения данных задач составила порядка 4500 ходовых суток. Экипажи надводных кораблей и подводных лодок прошли более 237 тысяч морских миль в Чёрном и Средиземном морях, Атлантическом и Индийском океанах. При этом корабли совершили более 50 деловых заходов в порты Греции, Турции, Египта, Алжира, Кипра, Сирийской Арабской Республики, Омана, Джибути, Йемена и Пакистана.

В 2020 году планами боевой подготовки предусмотрено повышение интенсивности боевой учебы. Силы флота продолжат выполнение задач, как в Черном, так и в Средиземном морях, а главным мероприятием оперативной и боевой подготовки предстоящего года для Черноморского флота станет участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

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