31.12.2019 (05:04)

В Бурятии более 50 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции выйдут на дежурства в новогодние праздники

Во время новогодних праздников более 50 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) будут ежедневно вести патрулирование военных городков, гарнизонов и объектов Минобороны РФ на территории Республики Бурятия.

Основная цель работы военнослужащих военной полиции – обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в военных городках.

На крупных железнодорожных станциях и в аэропорту будет организовано совместное патрулирование с сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, представители военной автоинспекции гарнизонов, в которых дислоцируются части общевойсковой армии ВВО, организуют усиленный контроль за движением военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

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