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31.12.2019 (04:33)

В новогодние праздники в Амурском общевойсковом объединении ВВО состоится более 150 культурно-досуговых мероприятий

В течение новогодних праздников в воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, пройдет более 150 культурно-досуговых мероприятий.

В гарнизонных домах офицеров будут организованы офицерские собрания, балы, вечера отдыха для военнослужащих и членов их семей. Дети смогут посещать многочисленные новогодние представления, утренники и елки.

Для военнослужащих срочной службы организованы праздничные концерты, экскурсии в музеи боевой славы соединений и воинских частей, краеведческие музеи. Спланировано проведение спортивных праздников, конкурсов художественной самодеятельности, просмотры видеофильмов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Культура , Восточный военный округ
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