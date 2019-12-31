31.12.2019 (03:12)
В армейском корпусе Балтийского флота завершилось увольнение военнослужащих по призыву, отслуживших установленные сроки
31 декабря 2019 года домой на новогодние праздники после увольнения в запас убыли последние военнослужащие, прибывшие в армейский корпус осенью 2018 года и отслужившие установленные сроки по призыву.
Всего за несколько месяцев с военной службы было уволено более 3 000 военнослужащих по призыву, которые проходили военную службу в соединениях и воинских частях армейского корпуса, дислоцированных в Калининградской области.
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