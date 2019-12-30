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30.12.2019 (17:09)

Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих и гражданский персонал флота с наступающим Новым годом

В поздравлении, направленном на корабли и в воинские части Северного флота, говорится, что «в уходящем году воины-североморцы делали всё, чтобы северные рубежи России были надежно защищены, а авторитет наших Вооруженных Сил оставался нерушимым».

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и гражданский персонал флота с наступающим Новым 2020 годом.

В поздравлении, направленном на корабли и в воинские части Северного флота, говорится, что «в уходящем году воины-североморцы делали всё, чтобы северные рубежи России были надежно защищены, а авторитет наших Вооруженных Сил оставался нерушимым».

Командующий Северным флотом отметил, что «за выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом при выполнении учебных, боевых и специальных задач, 24 декабря в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства обороны Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами - Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Краснознамённый Северный флот орденом Ушакова».

Вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «этой наградой высшее военное руководство страны отметило ратный труд всех воинов-североморцев, гражданский персонал и ветеранов Северного флота».

Командующий Северным флотом также отметил, что «Новый 2020 год многие экипажи подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения встречают вдали от родных берегов — в Атлантическом и Тихом океанах, морях Северного Ледовитого океана».

В 2019 году североморцы выполнили задачи более 20 дальних походов, в том числе кругосветных. Подводники Северного флота продолжили практику подлёдного плавания.

Подводя итоги уходящего года, вице-адмирал Александр Моисеев выразил признательность всем военнослужащим и гражданским специалистам флота за самоотверженную службу и труд.

Он также поблагодарил руководителей органов государственной и муниципальной власти, а также силовых структур Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, Таймыра и Якутии за успешное взаимодействие в решении вопросов совместной деятельности.

В наступающем 2020 году вице-адмирал Александр Моисеев пожелал всем счастья и благополучия, мира и взаимопонимания, новых свершений и блистательных побед!

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Праздники , Северный флот
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