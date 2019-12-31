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31.12.2019 (00:36)

Командующий Балтийским флотом поздравил экипажи кораблей в море

В настоящее время задачи дальнего морского похода выполняет отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» и океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский».

ОБК Балтийского флота покинул Военную гавань г. Балтийска 01 октября. В период с 10 по 19 декабря корабли БФ впервые приняли участие в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «ИНДРА-2019».

ОИС «Адмирал Владимирский» 3 декабря вышло из Кронштадта и отправилось в масштабную кругосветную океанографическую экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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