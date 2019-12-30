30.12.2019 (16:20)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по противодействию терроризму в преддверии продолжительных праздников.

По замыслу занятия, условные террористы захватили заложников и минировали местность в районе массового скопления людей с целью совершения террористических актов.

Подразделение антитеррора отработало вопросы подъема по тревоге и выдвижения в указанный район, создания коридора для вывода мирного населения из опасного района, отражения нападения и ликвидации террористических групп в условиях городского боя, а также освобождения заложников.

В завершение тренировки был осуществлен поиск подозрительных предметов, в результате чего было найдено взрывное устройство. Подразделение противодействия терроризму оцепило опасную зону, после чего саперы ОГРВ ПРРМ провели работу по обезвреживанию условной взрывоопасной находки.

Занятие по противодействию терроризму проводилось с целью усиления бдительности при несении службы в период новогодних и рождественских праздников.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице