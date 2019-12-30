30.12.2019 (16:10)

В общевойсковой армии ЗВО завершился методический сбор с руководящим составом соединений и воинских частей

Тактическим учением завершился сбор с командирами подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО)

Всего на полигоне Погоново в Воронежской области для обучения было подготовлено свыше 25 учебных мест по огневой, боевой и специальной видам подготовок.

Основной задачей учебного мероприятия стала подготовка и проведение тактического учения с батальонно-тактической группой мотострелкового полка. Были рассмотрены вопросы по организации действий при приведении в высшие степени боевой готовности, управлению подразделениями при проведении занятий по боевой подготовке. Также делался упор на подготовку органов военного управления и тактических подразделений, совершенствование полевой выучки.

В оперативно-мобилизационном сборе приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано 40 единиц вооружения и военной техники. Мероприятие прошло под руководством командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Андрея Иванаева.

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