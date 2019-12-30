30.12.2019 (15:45)

Для детей военнослужащих общевойсковой армии ЗВО провели Новогоднюю ёлку

В преддверии Нового года для детей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели Новогоднюю ёлку.

Праздник собрал более 2 тыс. детей и членов семей военнослужащих, а поздравить всех с наступающим праздником прибыли творческие коллективы и коллективы самодеятельности соединений. Также были организованы свыше 900 встреч с Дедом Морозом и Снегурочкой на дому.

Праздник включал в себя театрализованный спектакль, танцевальные номера, новогодние песни и стихи, а также загадки и различные конкурсы для детей.

Завершился предновогодний праздник раздачей сладких подарков детям.

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