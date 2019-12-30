30.12.2019 (15:43)

Торжественная церемония выпуска слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации состоялась в Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Торжественная церемония выпуска слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации состоялась в Петровском зале Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Удостоверения и дипломы вручил выпускникам начальник академии генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«Сегодня обстановка требует постоянного повышения образовательного уровня, совершенствования знаний», - сказал руководитель военного вуза, напутствовав офицеров и генералов передавать накопленные навыки и умения подчиненным.

Всего за период с сентября по декабрь уходящего года выпускниками факультета стали более 100 человек. В этом выпуске впервые повысили квалификацию командующие объединениями видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и их заместители. Приобрели новые компетенции офицеры центральных органов военного управления, объединенных стратегических командований, специалисты военно-политической работы в сфере национальной безопасности и обороны государства, офицеры, вновь назначенные на должности преподавателей ВАГШ ВС РФ.

Факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба ведет свою историю с 8 августа 1921 года, со дня открытия высших военно-академических курсов старшего командного состава Рабоче-крестьянской Красной Армии. Факультет носит имя выдающегося военачальника Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Среди его выпускников – должностные лица Администрации Президента, Военно-промышленной комиссии при Правительстве, Банка России, а также руководящий состав федеральных и региональных органов власти.

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