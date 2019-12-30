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30.12.2019 (15:31)

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов провел рабочую встречу в Новосибирске по вопросам развития в регионе движения «Юнармия»

Заместитель Министра обороны – начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов провел рабочую встречу с представителями органов власти Новосибирской области по вопросам развития в регионе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Совещание состоялось в Доме офицеров Новосибирского гарнизона, в котором также приняли участие командование 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Во время совещания были рассмотрены предложения по активизации совместной работы Юнармии, реализация решения по созданию Центра военно-патриотического воспитания «АВАНГАРД» на базе детского оздоровительного лагеря «Гренада», вопросы строительства военно-патриотического парка «Патриот» в Новосибирске, порядок взаимодействия юнармейского движения с региональным отделением ДОСААФ России и другими военными и общественными организациями. Также были обсуждены вопросы участия юнармейцев в новогодних и рождественских мероприятиях.

В ходе визита генерал-полковник Андрей Картаполов осмотрел Дом офицеров Новосибирского гарнизона и проверил готовность помещений к проведению праздничных мероприятий с военнослужащими и членами их семей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации , Юнармия , Центральный военный округ
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