30.12.2019 (15:16)

Президентские кадеты в Оренбурге поздравили детей-сирот с Новым годом

В Оренбурге в преддверии Нового года президентские кадеты поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». Кадеты подготовили праздничные сюрпризы для каждой возрастной категории.

Дошкольники увидели интерактивный спектакль, мини-дискотеку с играми, песнями и танцами. Счастью малышей не было предела, когда гости раскрыли коробки с яркими мячами, добрыми пони, веселыми динозаврами, машинками и другими подарками. Кадеты также провели для младших школьников новогодний мастер-класс. Золотые тарелки, которые они подарили воспитанникам, за несколько минут превратились в новогодний сувенир. Их украшали символы года – забавные мышата, ёлки, снеговики, суровые волки и даже сыр! Трудно сказать, кому было интереснее – кадетам, которые помогали, или воспитанникам. Маленькие сладости в конце занятия стали радостью для всех.

Большое праздничное чаепитие объединило всех детей и подростков. Дедом Морозом нарядился кадет, а Снегурочкой стала воспитанница центра. Домашняя обстановка стерла границы между хозяевами и гостями. Песню Полины Гагариной «Команда» в финале вечера исполняли все, включая взрослых. Не важно, где ты живешь, кем работаешь и чем занимаешься, если в ответственный момент ты способен объединиться с другими, чтобы стать настоящей командой.

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