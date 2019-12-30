30.12.2019 (15:05)

Детей военнослужащих авиационного объединения ЦВО с Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Командование воинских частей и соединений объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа в преддверии Нового года организовало поздравление семей военнослужащих главными героями праздника.

В канун Нового года к детям военнослужащих пришли самые главные персонажи новогоднего праздника – Дед Мороз и Снегурочка. В каждом доме гостей встречали с небывалым восторгом и устраивали настоящие концерты. Дети рассказывали стихи, пели песни и играли со сказочными гостями в игры. Не обошлось без чаепитий, традиционных хороводов вокруг новогодней елки и новогодних чудес. Дед Мороз и Снегурочка исполнили желание каждого ребёнка, подарив детям подарки, о которых они мечтали и писали в новогодних письмах.

Кроме того, дети очень интересовались, чем занимается Дед Мороз летом, и беспокоились, не слишком ли тепло в квартире.

Военнослужащие объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа несут боевое дежурство по охране воздушного пространства площадью более 7 млн кв. км, прикрытию промышленных, административных и военных организаций 29-ти субъектов Российской Федерации на территории Поволжья, Урала и Сибири.

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