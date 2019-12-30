30.12.2019 (13:56)

Около 11 тыс. военнослужащих ЦВО будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь

Около 11 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в новогоднюю ночь будут нести службу на боевом посту в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

Военнослужащие будут нести службу в суточных нарядах и караулах по охране парков военной техники, арсеналов комплексного хранения, а также в составе командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО. Дежурные подразделения по противодействию терроризму обеспечат безопасность в военных городках.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.



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