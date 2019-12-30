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30.12.2019 (13:25)

В Москве прошла традиционная Новогодняя ёлка Главнокомандующего Воздушно-космических сил

В канун Нового года в Центральном академическом театре Российской Армии прошла праздничная ёлка для детей военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС). Всего в празднике участвовали более 1000 ребятишек. На Новогоднюю ёлку приехали также и дети военнослужащих ВКС, погибших при исполнении служебного долга.

Юных зрителей и их родителей у главной ёлки встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с артистами и аниматорами создавали радостное новогоднее настроение. В конкурсы, песни и танцы включались целыми семьями, кульминацией же стал традиционный хоровод под песню «В лесу родилась ёлочка».

Спектакль «Сказка среди бела дня» (по одноименной повести Виктора Витковича и Грегория Ягдфельда) был специально поставлен для новогодних праздников в Центральном академическом театре Российской Армии, режиссёр-постановщик этого сказочного действа — заслуженный артист России Андрей Бадулин. Зрители увидели захватывающее шоу и декорации в 3D.

В конце мероприятия каждый ребенок получил из сказочного домика, расположенного в большом холле театра, свой новогодний подарок из рук юнармейцев Центрального офицерского клуба ВКС, которые помогали проводить этот праздник.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в рамках празднования Нового года и Рождества, подготовленных Главным командованием ВКС и Центральным офицерским клубом ВКС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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