30.12.2019 (13:17)

Ульяновские десантники поздравили с Новым годом и Рождеством Христовым воспитанников детского дома

В преддверии наступающего Нового 2020 года и Рождества Христова военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ посетили воспитанников детского дома «Соловьиная роща».

Десантники поздравили детей и сотрудников детского дома с прошедшим днем образования и предстоящими новогодними праздниками. Привезли с собой много новогодних подарков с игрушками, сладостями и искренними пожеланиями здоровья, радости в жизни, успехов в учебе и исполнения заветной мечты для каждого.

Дети остались безгранично рады друзьям «из армии» и выступили перед ними с красивым новогодним представлением, которое приготовили для десантников. После новогоднего шоу ребята с удовольствием показали каждый уголок своего дома, поделились своими достижениями в любимых хобби и умениях, впечатлениями от недавних путешествий и экскурсий по достопримечательностям России.

Для военнослужащих соединения уже стало доброй традицией посещать детей, оставшихся в трудной ситуации, дарить подарки, общаться с ними и руководством учреждения по вопросам взаимодействия и оказания необходимой помощи, рассказывать о престиже службы в Воздушно-десантных войсках и прославленном Ульяновском соединении.



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