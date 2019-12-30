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30.12.2019 (14:00)

В Новороссийском десантном соединении состоялось тактико-специальное занятие с самоходно-артиллерийским дивизионом гвардейского артполка

На минувшей неделе самоходно-артиллерийский дивизион гвардейского артиллерийского полка Новороссийского соединения ВДВ, дислоцированный в г. Анапе, на полигоне Раевский в Краснодарском крае провел плановые занятия по боевой подготовке, в ходе которых артиллеристы выполнили контрольное упражнение боевых стрельб из 120-мм самоходно-артиллерийского орудия 2С9 «Нона» с места по неподвижным целям прямой наводкой.

В рамках мероприятия артиллеристы отрабатывали навыки боевой стрельбы с различных огневых позиций.

«При проведении занятия в составе подразделений личный состав выполнил нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению, а также правильной корректировке огня, – отметил командир дивизиона гвардии подполковник Владимир Королев, - В ходе боевых стрельб расчеты орудия  «Нона» поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника на дистанции до 2 тыс. метров».

По окончании боевой стрельбы были подведены итоги и выставлены оценки боевым расчетам самоходно-артиллерийского дивизиона.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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